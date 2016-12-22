СК возбудил дело после обнаружения чемодана с трупом в московском парке
Общество, 16:18
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СК возбудил дело после обнаружения чемодана с трупом в московском парке
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) после обнаружения тела женщины в чемодане в Воронцовском парке в Москве. Об этом сообщила РБК пресс-служба Следственного комитета по столице.
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в среду источники РБК в правоохранительных органах сообщили, что в Воронцовском парке рядом с детской площадкой нашли чемодан с расчлененным трупом. Чемодан обнаружили местные жители.