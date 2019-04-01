СК назвал мотивы разгромившего редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в совершении погрома в редакции «Коммерсантъ-Урал», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Подозреваемый был задержан в одной из квартир Екатеринбурга сотрудниками уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что причастность к погрому задержанный отрицать не стал и написал явку с повинной. «Данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области РБК заявили, что, по предварительным данным, преступление было совершено по личным мотивам и носило бытовой характер. По версии следствия, подозреваемый повредил находящееся в редакции имущество, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб составил не менее 70 тыс. руб.

В отношении неработающего местного жителя возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Неизвестный устроил погром в редакции «Коммерсантъ-Урал» в ночь на 1 апреля. Гендиректор Сергей Плахотин рассказал, что были разбиты три монитора, украдены два жестких диска. Также в редакции нашли записку с угрозами. Плахотин не исключил, что случившееся связанно с вышедшей книгой «Ловцы банд».