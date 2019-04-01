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При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

В Саранске обрушилось здание на площади 100 кв. м, пострадали три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Мордовии.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, обрушение произошло при проведении демонтажных работ. «Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС. На месте происшествия работают спасатели.

Как пишет «РИА Инфо-РМ», работы выполняла бригада из четырех человек. Один из них не пострадал, одного госпитализировали, еще двое находятся под завалами.

Ранее в марте женщина погибла при обрушении котельной в Воронежской области. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы.
 

Теги: обрушение, Саранск, Мордовия
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