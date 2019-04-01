Ретейлер «О’кей» по итогам 2018 года получил 599 млн руб. убытка

Ретейлер «О’кей» в 2018 году получил чистый убыток в размере 599 млн руб. по МСФО против прибыли в 3,167 млрд руб. в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая выручка сократилась на 8,4% и составила 161,3 млрд руб., валовая прибыль — на 7,6%, до 37,38 млрд руб. При этом выручка дискаунтера «ДА!» увеличилась на 31,9%, до 13,6 млрд руб.

В сентябре 2018 года совет директоров группы «О’кей» объявил о назначении на должность гендиректора Армина Бургера. Он также продолжает исполнять обязанности гендиректора сети дискаунтеров «ДА!». Бывший глава «О’кей» Миодраг Бороевич остался в группе в качестве советника генерального директора.



