«О’кей» назначила нового гендиректора

Совет директоров группы компаний «О'кей» объявил о назначении на должность нового генерального директора Армина Бургера. Об этом говорится в сообщении компании.

Бургер, помимо работы на новой должности, продолжит исполнять обязанности гендиректора сети дискаунтеров «ДА!» (входит в группу «О`кей»).

«Он [ Бургер] был с группой в течение пяти лет, занимаясь развитием ее дискаунтеров, разработкой стратегии, включая развитие концепции нового компактного гипермаркета. Он очень хорошо знаком с российской ретейл-индустрией», — отмечается в сообщении.

На новой должности Бургер начнет работать над повышением темпов трансформации бизнеса в сфере гипермаркетов, а также над дальнейшим развитием обоих ретейл-форматов.

Бывший глава «О`кей» Миодраг Бороевич останется с группой в качестве советника генерального директора.

В конце июля «О`кей» объявила о падении основных бизнес-показателей. Так, чистая прибыль всех магазинов группы за второй квартал уменьшилась на 10,6%, до 37,3 млрд руб.

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