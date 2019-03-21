При обрушении котельной в Воронежской области погибла женщина

В результате обрушения газовой котельной в Воронежской области погибла женщина, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что еще два человека пострадали, устанавливается информация о других пострадавших. На сайте ГУ МЧС России по региону уточняется, что они госпитализированы в Новоусманскую районную больницу.

Причины произошедшего выясняются.

15 марта во Владивостоке обрушилась стена в нежилом доме. В результате погиб один человек, который выполнял работы в помещении. Еще один рабочий получил травмы.