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Аэропорты Москвы отменили и задержали более 20 рейсов из-за снегопада

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» из-за снегопада столичные аэропорты отменили и задержали свыше 20 рейсов.

В аэропорту Внуково по состоянию на 11:30 задержали один рейс, в Шереметьево — 20, в Домодедово — два рейса задержаны еще три отменили. По данным Гидрометцентра, осадки будут идти без перерыва в течение всего дня.

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Представители Домодедово, Шереметьево и Внуково опровергли информацию о задержках или отменах рейсов из-за снегопада, сообщает РИАМО. О штатной работе также сообщили в аэропорту Жуковский.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом в течение всего дня из-за обильного снегопада.

Теги: Аэропорты, Шереметьево, Домодедово, Внуково, авиарейсы, снегопад
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