«ФК Открытие» реструктуризовал долги ОВК на 39 млрд руб.

Банк «ФК Открытие» реструктуризовал долги Объединенной вагонной компании (ОВК) на 39 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

ОВК подписала с банком дополнительные соглашения, по которым ставка по кредитам снизилась до 9,55%, а срок их погашения перенесли на конец июня 2019 года. Отмечается, что реструктуризация касается кредитов ПАО «НПК «ОВК», ООО «ТД «ОВК», АО «ТВСЗ», АО «Завод «Тяжмаш» и АО «ТСЗ «Титран-Экспресс».

«В свою очередь мы взяли на себя обязательства по оптимизации как производства, так и управляющей компании, выполнение которых будет способствовать повышению эффективности и финансовой устойчивости ОВК», — сказал гендиректор ОВК Тимофей Хряпов.

В конце мая 2018 года председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал РБК, что банк рассматривает ОВК как здоровый бизнес. Он отмечал, что «в этом цикле растет спрос на вагоны». Тогда Задорнов добавил, что, несмотря на величину долга, есть возможность его постепенно снижать.

В начале марта текущего года глава «Траста» Александр Соколов заявил РБК, что банк непрофильных активов ведет переговоры о получении акций ОВК, которые принадлежат «Открытие Холдингу» — бывшему основному акционеру «ФК Открытие». Его доля в ОВК составляет 7,9%.