Матвиенко назвала первый тур выборов на Украине провалом Порошенко

Матвиенко назвала первый тур выборов на Украине провалом Порошенко

Первый тур выборов президента Украины обернулся полным провалом действующего главы страны Петра Порошенко и киевских властей. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «РИА Новости».

«Считаю, что выборы — полный провал правящей элиты. Действующий президент проработал пять лет и получил столько голосов», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда добавила, что за пять лет на Украине наблюдались полное обнищание населения и разрушение экономики, поэтому такой исход закономерен.

После подсчета 70% протоколов украинской ЦИК шоумен Владимир Зеленский оторвался от действующего президента Петра Порошенко на 14,28% с результатом 30,46% голосов. За Порошенко отдали свой голос 16,18% избирателей.