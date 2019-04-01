Матвиенко назвала первый тур выборов на Украине провалом Порошенко

Первый тур выборов президента Украины обернулся полным провалом действующего главы страны Петра Порошенко и киевских властей. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «РИА Новости».
«Считаю, что выборы — полный провал правящей элиты. Действующий президент проработал пять лет и получил столько голосов», — подчеркнула она.
Спикер Совфеда добавила, что за пять лет на Украине наблюдались полное обнищание населения и разрушение экономики, поэтому такой исход закономерен.
После подсчета 70% протоколов украинской ЦИК шоумен Владимир Зеленский оторвался от действующего президента Петра Порошенко на 14,28% с результатом 30,46% голосов. За Порошенко отдали свой голос 16,18% избирателей.