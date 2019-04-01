Уволенная из-за фото учительница нашла новое место работы

Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из школы из-за публикации в соцсети фото в купальнике, перешла в институт повышения квалификации педагогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе института.

«Да, со 2 апреля она приступает к работе. Она специалист по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Кувшинникова уволилась из барнаульской общеобразовательной школы №13 из-за давления руководства. В феврале директор учебного заведения вызвал ее из-за опубликованной в соцсети фотографии, которую администрация посчитала «темным пятном на репутации» школы.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил о готовности помочь уволенной учительнице с трудоустройством. Кувшинникова, в свою очередь, заявила, что больше не намерена возвращаться в общеобразовательную школу и работать там «за копейки».



