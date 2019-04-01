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В Магадане сотрудников МЧС наградили за спасение котов при пожаре

Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарственные письма пятерым пожарным, которые спасли женщину и двух котов во время пожара в Магадане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Благодарность от губернатора получили сотрудники пожарной части №20 Владимир Семибоков, Леонид Алексеев, Андрей Грицаев, Андрей Бондаренко и Михаил Грудинин.

Пожар, который они потушили, произошел 28 марта. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали находившуюся в квартире женщину и двух ее котов, которые уже задыхались от дыма. Видеоролик, на котором спасатели делают животным искусственное дыхание, широко распространился в социальных сетях.

Теги: Магадан, МЧС, спасение
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