«Калашников» разработает системы распознавания лиц для жилых комплексов

Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») разрабатывает пилотный проект по внедрению биометрических систем распознавания лиц в жилых домах. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

Дмитриев отметил, что проект направлен на обеспечение безопасности населения. По его словам, концерн обсуждает разработку с Министерством строительства и ЖКХ и ищет заинтересованных девелоперов.

«Решение не может быть коробочным. В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики», — сказал он.

Дмитриев добавил, что систему можно ввести на этапе застройки. По его словам, датчики позволят избавиться от лишних заборов и сократить число охранников. После завершения строительства, они будут распознавать людей и машины. В Минстрое «Известиям» рассказали, что поддерживают внедрение подобных систем.