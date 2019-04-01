В лагере в Мытищах отравились 49 человек

В лагере в Мытищах отравились 49 человек

В лагере в подмосковных Мытищах отравились 49 участников танцевального конкурса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

«У нас работала оперативная группа. Пищевое отравление, там Министерство здравоохранения ведет», — сказали в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что были осмотрены 49 человек, из них 41 ребенок.

В результате происшествия в Мытищинскую городскую клиническую больницу были госпитализированы двое детей, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области. «Врачи оказали им всю необходимую помощь, после чего обоих пациентов забрали родители», — заявили в министерстве.

РИАМО отмечает, что конкурс прошел в субботу, 30 марта, в детском лагере «Клязьма» в поселке Поведники. Всего в нем участвовали около 200 человек. Отравившимся поставили диагноз острый гастроэнтерит.