Медведев поздравил Познера с 85-летием

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

«Ваши телепрограммы, книги и статьи на протяжении многих лет вызывают огромный интерес во всем мире. Блестяще владея жанром интервью, вы ведете с собеседниками серьезный и увлекательный разговор о наиболее острых проблемах общества, об истории и политике, искусстве и философии», — отметил Медведев.

Познер родился в 1934 году в Париже. Затем переехал в Нью-Йорк, где получил начальное образование, позднее учился в Берлине. В 1952 году семья переехала в Москву. Владимир Познер поступил в Московский государственный университет на биолого-почвенную кафедру по специальности «физиология человека».

В 1961 году Познер начал работать в Агентстве печати «Новости», где занимается редактурой журнала USSR, который распространялся за границей. В 1970 году начинает сотрудничать с Государственным комитетом радиовещания СССР в качестве комментатора. Его программы выходили каждый день до 1985 года и транслировались на территории Англии и Соединенных Штатов.