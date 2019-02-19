Познер извинился за шутку о китайцах

Телеведущий Владимир Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу назвал «очень неудачной шуткой» свое высказывание в адрес китайцев, передает «РИА Новости». Он заявил, что понимает реакцию зрителей, которых задели его слова, и извинился.

«Я сострил и сострил очень неудачно... Прошу принять мои извинения, абсолютно искренние извинения», — сказал Познер.

Коллегия рассматривала жалобу архитектора-градостроителя Туяны Басановой на заявление телеведущего в эпизоде фильма «Самые. Самые. Самые» о странах Скандинавии и Финляндии. В резиденции Санта-Клауса Познер сказал: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете... Я не окосел, нет?»

Басанова, как «представительница азиатской национальности коренного народа Сибири», сочла слова Познера неприятными и оскорбительными. Жесты, которыми телеведущий сопроводил свои слова, женщина назвала «неприемлемыми на телевидении, в частности на федеральном канале». «Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть», — говорится в ее жалобе.

По словам сопредседателя коллегии, главы СПЧ Михаила Федотова, решение по жалобе будет вынесено в закрытом режиме. Его обнародуют в течение трех недель.