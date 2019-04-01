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Выборы на Украине ,  
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ЦИК Украины огласила данные о голосовании военных в Донбассе

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе значительное число военных ВСУ проголосовали за шоумена Михаила Зеленского. Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на данные ЦИК после обработки протоколов со спецучастков.

По данным избиркома, за Зеленского отдали голоса 9718 военнослужащих. Однако он уступает первенство действующему президенту страны Петру Порошенко, который получил 9927 голосов.

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Данная информация пришла из 60 избирательных участков. Всего в зоне ОСС находится 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно последним данным ЦИК после обработки 63% протоколов избирательных комиссий, Зеленский остается на первом месте с результатом в 30,39%. Порошенко набирает 16,34%. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,1% избирателей.

Теги: выборы, Президент, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ
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