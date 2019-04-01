Порошенко опередил Зеленского на выборах президента Украины за границей

Порошенко опередил Зеленского на выборах президента Украины за границей

Президент Украины Петр Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе на выборах главы государства, обогнав шоумена Владимира Зеленского на 13%. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинской ЦИК.

По данным центризбиркома, за Порошенко отдали голоса более 38,7% избирателей за границей. Второе место занял Зеленский, получив 25,8% голосов, третье — бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко с 10,25%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая в целом по Украине занимает третью позицию, за рубежом пользуется меньшей популярностью — она на седьмом месте (4,2%).

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. К 9:00 1 апреля ЦИК Украины подсчитала более половины протоколов. Владимир Зеленский остается лидером гонки с 30,22% голосов, Порошенко набирает 16,63%. При этом, шоумен лидирует в абсолютном большинстве регионов страны. В Днепропетровской области, где он получил наибольшую поддержку среди населения (44,9%).