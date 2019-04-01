В США самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей гусей

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Бостона в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после столкновения со стаей гусей. Об этом сообщает Associated Press.

Авиалайнер Embraer 190 с 99 пассажирами и 4 членами экипажа столкнулся с птицами во время взлета, о чем пилот уведомил диспетчеров. Борт был вынужден вернуться назад в Бостон и сесть в аэропорту через 11 минут после вылета. Отмечается, что самолет был проверен техническими специалистами, а пассажиры вылетели в пункт назначения резервным рейсом.

В конце декабря прошлого года самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, при взлете также столкнулся со стаей птиц. Из-за этого у лайнера повредилась левая стойка основного шасси, и он трижды заходил на посадку. В результате инцидента никто не пострадал.