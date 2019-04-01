Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов

Для расслабления во время ожидания результатов президентских выборов на Украине лучше всего пить разные виды чая, а не употреблять алкоголь. Об этом и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что в преддверии публикации итогов голосования многие избиратели могут захотеть «пойти в бар», чтобы расслабиться. «Пить с друзьями действительно полезно для здоровья. Но при этом важно — что именно. <...> Мы советуем пить чаи, в том числе травяные», — написала Супрун и перечислила, какие положительные эффекты оказывают разные виды чая.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта. Данные экзитполов показали, что во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. После подсчета 10,5% голосов ЦИК Украины Зеленский лидирует с 29,66%, далее идут Порошенко с 16,86% и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,74%.