В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вряд ли пойдет с ним на диалог. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой «Квартал 95» выезжал в зону АТО, давал концерты, поощрял украинских военных-бандитов в том, чтобы они воевали, убивали мирных граждан», — заявил Басурин (цитата по «РИА Новости»).

По словам замначальника милиции, с Зеленским «не получится никакого диалога», также он считает, что не будет прорыва в переговорном процессе по Донбассу в Минске.