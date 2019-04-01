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Выборы на Украине ,  
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В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вряд ли пойдет с ним на диалог. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой «Квартал 95» выезжал в зону АТО, давал концерты, поощрял украинских военных-бандитов в том, чтобы они воевали, убивали мирных граждан», — заявил Басурин (цитата по «РИА Новости»).

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По словам замначальника милиции, с Зеленским «не получится никакого диалога», также он считает, что не будет прорыва в переговорном процессе по Донбассу в Минске.

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Украина запросила вторую серию

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным ЦИКа страны, явка на них составила 63,48%. По результатам подсчета 4,60% от всего числа бюллетеней, на них лидирует Зеленский (28,78%). Следом идет действующий президент Петр Порошенко (17,16%), а на третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,79%).

Для победы в первом туре кандидату необходимы 50% голосов, в ином случае во второй тур выйдут двое кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей.

 

Теги: Владимир Зеленский, ДНР, Эдуард Басурин
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