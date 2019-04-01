Зеленский пообещал не устраивать «майдан» в случае поражения на выборах

Зеленский пообещал не устраивать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не собирается устраивать «майданы», если его не выберут главой государства, передает агентство УНИАН.

«Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки, майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, — я не буду. Потому что жизнь — самое главное», — сказал он на брифинге.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, в них поучаствовали 39 кандидатов. ЦИК страны на 00:15 подсчитал 1,59% бюллетеней, тройка лидеров выглядит следующим образом: Зеленский (27,22%), действующий президент Петр Порошенко (17,69%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,98%).

Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов. По данным экзитполов, во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко.