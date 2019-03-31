Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос о теме разговора с российским президентом Владимиром Путиным в случае их возможной встречи. Трансляцию выступления Зеленского перед журналистами вел телеканал «112 Украина».

«А что, уже есть дата, когда мы встречаемся с Путиным?» — уточнил Зеленский.

По словам шоумена, если встреча с российским лидером состоится, Зеленский скажет ему: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?».

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Как сообщил ЦИК страны, Зеленский лидирует после подсчета 24,4 тыс. голосов. Шоумен набрал 28,51%. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%), а на третьем действующий президент Петр Порошенко (16,94%).