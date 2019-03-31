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Два человека погибли в ДТП недалеко от места авиакатастрофы в Германии

Два человека погибли в ДТП с участием полицейской машины, которая направлялась к месту авиакатастрофы в районе Франкфурта-на-Майне, в которой погибла совладелец компании S7 Наталия Филева. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на местную полицию.

По словам пресс-секретаря полиции, машина с сотрудниками правоохранительных органов ехала по федеральной трасе 486, и в лоб столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии двое пассажиров встречной машины скончались, трое сотрудников полиции получили ранения.

Общество
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Частный самолет Epic-LT разбился 31 марта при заходе на посадку. Лайнер следовал из Франции во Франкфурт.

По данным полиции, в авиакатастрофе погибли три человека, предположительно, россияне. В пресс-службе S7 сообщили, что среди жертв — Наталия Филева.

Теги: Германия, ДТП
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