В Марселе полиция застрелила напавшего на людей с ножом мужчину

В Марселе полицейские в ходе перестрелки застрелили мужчину, который напал с ножом на прохожих. Об этом сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах BFMTV и La Provence.

По их информации, мужчина с ножом атаковал несколько человек рядом с отделом полиции на одной из главных улиц Марселя — Канебьер. По данным BFMTV, он ранил двоих, La Provence пишет о четырех пострадавших — троих мужчинах и одной женщине. Двоим из них понадобилась помощь врачей.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина достал огнестрельное оружие и был убит в перестрелке.

Место происшествия оцеплено. Мотивы нападавшего пока неизвестны, однако La Provence утверждает, что он не был террористом. Мужчине было 36 лет, в 2003 году он фигурировал в деле об убийстве.