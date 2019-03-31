На востоке Чечни сгорела мечеть

В чеченском городе Гудермесе загорелась мечеть. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар произошел в одноэтажном здании, вместимость которого составляет 580 человек. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 400 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. Людей в мечети не было. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать пожар, а еще спустя 20 минут — полностью его ликвидировать.

Всего в тушении огня принимали участие 52 человека и 16 единиц техники. Погибших или пострадавших в результате происшествия нет.

В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.