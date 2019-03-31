Мечеть в Москве эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Мечеть в Москве эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Мечеть на севере Москвы эвакуировали после того, как неизвестный сообщил об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идет о мечети Ярдям в столичном районе Отрадное, которая находится по адресу: улица Хачатуряна, д. 8 к. 6. Собеседник агентства добавил, что из здания вывели 30 человек.

В самой мечети РБК заявили, что полиция приехала к ним примерно в 17:00 мск.

«Все процедуры выполнили, ничего опасного не нашли, уже уехали», — уточнили в мечети.​