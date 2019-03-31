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Общество ,  
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На Украине полиция изъяла 600 кг героина стоимостью $50 млн

В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму около $50 млн, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

Он уточнил, что 100 кг наркотиков изъяли ночью, а еще 500 кг — несколько часов назад. По его словам, в связи с произошедшим задержали гражданина Молдавии, гражданина Турции и двух граждан Македонии.

«Нашу столицу наркосбытчики использовали как склад для дальнейших поставок яда в другие страны», — указал Князев.

Утром Нацполиция сообщила, что было изъято 200 полукилограммовых пакетов с героином на сумму 220 млн грн. Они были спрятаны в автомобиле. Позднее полицейские нашли еще 500 кг героина в складском помещении в Киеве. По словам Князева, это «самая крупная партия изъятого героина за время независимости Украины».

Ранее в марте Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность крупнейшей за всю историю страны нарколаборатории. Во время обысков в частном доме в Киеве изъяли оборудование для изготовления наркотиков и прекурсоры общей стоимостью более $700 тыс. Задержано три подозреваемых.

Теги: Украина, героин, наркотики
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