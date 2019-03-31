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В Индии разбился истребитель МиГ-27

Истребитель МиГ-27 индийских Военно-воздушных сил (ВВС) разбился на юге штата Раджастхан. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Он потерпел крушение недалеко от города Шеоганджа, в 120 км к югу от Джодхпура. Самолет взлетел с авиабазы Уттарлай. Пилот успешно катапультировался.

По данным The Times Of India, самолет совершал плановый полет. Следователи изучат причины авиакатастрофы. На земле никто не пострадал, разрушений также нет.

​В начале марта истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился около города Биканер на северо-западе страны. По данным военных, он столкнулся с птицей. Самолет также совершал плановый полет. Пилот катапультировался и не пострадал.

В середине февраля в районе индийского города Джайсалмер потерпел крушение МиГ-27. Пилот также успешно катапультировался.

Теги: Индия, МиГ-27, авиакрушение
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В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-27
Общество
В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
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