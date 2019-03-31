Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде после тренировки

Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде после тренировки

Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах украинского президента. Он приехал на избирательный участок на велосипеде, сообщается на сайте главы города.

Отмечается, что Кличко прибыл на участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в 08:00 мск после тренировки. «Ключевая задача — чтобы выбор каждого украинца был защищен», — сказал он после голосования журналистам.

Кличко также отметил, что считает важным, чтобы Украина не сворачивала с пути евроинтеграции. По его мнению, это должно произойти независимо от того, кто победит в президентских выборах.

В выборах президента Украины участвуют 39 кандидатов. Среди них действующий лидер Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.