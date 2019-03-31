Медведчук заявил о необходимости конкретных шагов по ситуации в Донбассе

Медведчук заявил о необходимости конкретных шагов по ситуации в Донбассе

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что властям Украины необходимо пойти на конкретные шаги по установлению мира в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

Он рассказал, что Россия и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики согласились с планом создания автономного региона в Донбассе, однако власти Украины пока не поддержали эту идею.

«Остается политическая воля киевской власти. Сегодняшней, завтрашней — независимо от этого. Если мир — это главная проблема, которую надо решить, то власть в Киеве должна быстрее думать о том, как этот мир может быть реализован», — сказал он.

По его мнению, власти Украины в настоящее время не хотят мира в Донбассе. Он отметил, что необходимы «реальные прямые переговоры» между Киевом, Москвой, Луганском и Донецком.