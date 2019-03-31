В Канаде две дикие пумы напали на ребенка

На острове Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия две дикие пумы напали на семилетнего мальчика, после чего ребенок был госпитализирован. Об этом сообщает CTV.

По его данным, инцидент произошел в городе Лэйк-Ковичан, когда мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. В результате нападения ребенок получил травмы головы, шеи и рук. Его на вертолете доставили в больницу. При этом о состоянии ребенка телеканал не сообщает.

Представители службы охраны природы провинции заявили, что они прочесали местность, где животные напали на ребенка. Им удалось обнаружить обеих пум, после чего животные были застрелены. По словам сотрудников ведомства, пумы были сильно истощены из-за плохого питания, что могло стать причиной нападения на мальчика.

В середине марта в зоопарке Wildlife World в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Посетительница получила ранения и была госпитализирована. После обследования врачи сообщили, что полученные травмы не угрожают ее жизни.