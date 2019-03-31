Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,55 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 161,06 -3,94 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
В Канаде две дикие пумы напали на ребенка Общество, 07:32 КНДР впервые прокомментировала атаку на посольство и назвала ее терактом Политика, 07:01 Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон Общество, 06:57 Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon Общество, 06:26 Еврокомиссар Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии Политика, 06:14 Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Технологии и медиа, 05:37 В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Общество, 05:07 СМИ узнали о риске отставки британских министров из-за споров по Brexit Политика, 04:53 Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле и ответил танковой атакой Политика, 04:18 Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева Общество, 03:39 Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру Общество, 02:56 Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» Политика, 02:23 Президентом Словакии впервые станет женщина Политика, 02:16 Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче Технологии и медиа, 01:52
Общество ,  
0 
В Канаде две дикие пумы напали на ребенка

На острове Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия две дикие пумы напали на семилетнего мальчика, после чего ребенок был госпитализирован. Об этом сообщает CTV.

По его данным, инцидент произошел в городе Лэйк-Ковичан, когда мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. В результате нападения ребенок получил травмы головы, шеи и рук. Его на вертолете доставили в больницу. При этом о состоянии ребенка телеканал не сообщает.

Общество
Тигр напал на мужчину в тайге Приморского края

Представители службы охраны природы провинции заявили, что они прочесали местность, где животные напали на ребенка. Им удалось обнаружить обеих пум, после чего животные были застрелены. По словам сотрудников ведомства, пумы были сильно истощены из-за плохого питания, что могло стать причиной нападения на мальчика.

В середине марта в зоопарке Wildlife World в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Посетительница получила ранения и была госпитализирована. После обследования врачи сообщили, что полученные травмы не угрожают ее жизни.

Теги: Канада, нападение, животное
Материалы по теме
В США ягуар напал на делавшую селфи посетительницу зоопарка
Общество
В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка
Общество
Тигр напал на мужчину в тайге Приморского края
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter