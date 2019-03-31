Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру

Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино». Об этом сообщает ТАСС.

«Фильм у нас довольно успешный. Я искренне желаю вам всем, чтобы это был последний раз, когда большой художник Кирилл Серебренников не выходит за своим призом», — сказал продюсер фильма Илья Стюарт, получая статуэтку «Ники» за Серебренникова.

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