Фильм «Лето» Серебренникова получил больше всех номинаций на «Нику»

Фильм «Лето» Серебренникова получил больше всех номинаций на «Нику»

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова стал лидером по числу номинаций на премию «Ника», пишет ТАСС.

​Картина представлена в 12 номинациях, в десять категорий попал фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко, который уже получил награду «Золотой орел». «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова представлен в шести номинациях.

​Награждение победителей 32-й премии «Ника» пройдет в Москве 30 марта. В прошлом году лучшим фильмом на премии была признана картина «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Ранее «Война Анны» также победил в номинации «Лучший фильм года» на премии кинокритики «Белый слон». Лучшим режиссером года тогда был признан Серебренников.