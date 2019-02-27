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Фильм «Лето» Серебренникова получил больше всех номинаций на «Нику»

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова стал лидером по числу номинаций на премию «Ника», пишет ТАСС.

​Картина представлена в 12 номинациях, в десять категорий попал фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко, который уже получил награду «Золотой орел». «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова представлен в шести номинациях.

​Награждение победителей 32-й премии «Ника» пройдет в Москве 30 марта. В прошлом году лучшим фильмом на премии была признана картина «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Ранее «Война Анны» также победил в номинации «Лучший фильм года» на премии кинокритики «Белый слон». Лучшим режиссером года тогда был признан Серебренников.

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Серебренников, глава «Седьмой студии», проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с субсидиями от Минкультуры на сумму 133 млн руб. По версии следствия, руководство «Седьмой студии» совершило хищение этих средств. Режиссер находится под домашним арестом.

Теги: Кирилл Серебренников, «Ника», кинематограф
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