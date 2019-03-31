Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,55 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 170,05 5,05 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру Общество, 02:56 Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» Политика, 02:23 Президентом Словакии впервые станет женщина Политика, 02:16 Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче Технологии и медиа, 01:52 Минобороны пригласило США на переговоры по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан» Политика, 01:14 Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети Технологии и медиа, 00:47 МИД ответил на «запугивания» США ввести санкции из-за Венесуэлы Политика, 00:29 «Открытая Россия» заявила о ликвидации организации Политика, 30 мар, 23:57 СМИ узнали о связи родных Ким Чен Ына с напавшей на посольство группой Политика, 30 мар, 23:34 Насколько вы склонны рисковать деньгами: тест РБК и Сбербанк, 30 мар, 23:25 Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах Политика, 30 мар, 23:08 В России прошла акция «Час Земли». Фотогалерея Общество, 30 мар, 22:42  СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины Общество, 30 мар, 22:24 Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов Бизнес, 30 мар, 22:08
Политика ,  
0 
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

Народный депутат ​Сергей Мельничук опубликовал список лиц, которые не должны подвергаться преследованию на Украине. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на его Facebook. О существовании такого списка на прошлой неделе заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко. По его словам, он получил этот список от американского посла.

В опубликованном нардепом списке фигурируют имена 13 человек. Среди них бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, музыкант Святослав Вакарчук и журналист Дмитрий Гордон.

Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Также в списке указаны еще десять человек: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Сергей Пашинский (все — народные депутаты), экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, бывший первый замсекретаря ​Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Пасенюк, кандидат в президенты Анатолий Гриценко и бывший руководитель администрации президента Борис Ложкин.

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. При этом он отметил, что подобное является недопустимым. «Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования [подозреваемых] за совершение преступления», — сказал Луценко.

В Государственном департаменте США назвали информацию о передаче списка «неприкасаемых» откровенной фальсификацией, указав, что Вашингтон не оказывает украинской генпрокуратуре какую-либо помощь.

Теги: народный депутат, Верховная рада, список, посол США, Юрий Луценко ..., Генпрокурор Украины
Материалы по теме
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Политика
Более 20 американских штатов признали голодомор на Украине геноцидом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter