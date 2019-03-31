Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

Народный депутат ​Сергей Мельничук опубликовал список лиц, которые не должны подвергаться преследованию на Украине. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на его Facebook. О существовании такого списка на прошлой неделе заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко. По его словам, он получил этот список от американского посла.

В опубликованном нардепом списке фигурируют имена 13 человек. Среди них бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, музыкант Святослав Вакарчук и журналист Дмитрий Гордон.

Также в списке указаны еще десять человек: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Сергей Пашинский (все — народные депутаты), экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, бывший первый замсекретаря ​Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Пасенюк, кандидат в президенты Анатолий Гриценко и бывший руководитель администрации президента Борис Ложкин.

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. При этом он отметил, что подобное является недопустимым. «Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования [подозреваемых] за совершение преступления», — сказал Луценко.