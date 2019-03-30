СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины

В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичного СК России.

По данным следствия, инцидент между матерью и ребенком 2007 года рождения произошел 27 марта. Позднее, 29 марта, сотрудники школы обратили внимание на то, что мальчик второй день подряд, находясь в помещении, не снимал головной убор. После обнаружения телесных повреждений они обратились в правоохранительные органы.

На данный момент мальчик находится в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград». Судом постановил заключить мать пострадавшего ребенка под стражу по ходатайству СК.

Следователи завели против женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.