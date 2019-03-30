СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,54 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 155,30 -23,70 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины Общество, 22:24 Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов Бизнес, 22:08 В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Общество, 21:48 En+ начала проверку выполнения UC Rusal условий сделки с Минфином США Бизнес, 21:40 Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании Спорт, 21:35 Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков Общество, 20:56 В Нальчике произошло возгорание кондитерской фабрики Общество, 20:54 В Крыму назвали преждевременным предложение о пересмотре конвенции Монтрё Политика, 20:36 ЦСКА второй раз подряд обыграл СКА в Кубке Гагарина Спорт, 20:35 Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Политика, 20:09 МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском» Общество, 19:55 Новичок Ferrari выиграл первую квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 19:35 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 19:30 YouTube разблокировал последние выпуски программ Парфенова и Дудя Общество, 19:27
Общество ,  
0 
СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины

В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичного СК России.

По данным следствия, инцидент между матерью и ребенком 2007 года рождения произошел 27 марта. Позднее, 29 марта, сотрудники школы обратили внимание на то, что мальчик второй день подряд, находясь в помещении, не снимал головной убор. После обнаружения телесных повреждений они обратились в правоохранительные органы.

На данный момент мальчик находится в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград». Судом постановил заключить мать пострадавшего ребенка под стражу по ходатайству СК.

Следователи завели против женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Теги: уголовное дело, следователи, домашнее насилие, ребенок
Материалы по теме
В Кирове освободили задержанного после смерти ребенка в квартире врача
Общество
СК попросил арестовать мать найденного в парке «Лосиный Остров» ребенка
Общество
В Москве мужчина убил жену и ребенка и попытался покончить с собой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter