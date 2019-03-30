В Крыму назвали преждевременным предложение о пересмотре конвенции Монтрё

Говорить о предложении председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля пересмотреть конвенцию Монтрё преждевременно. Об этом РБК заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

«Пока конвенция Монтрё работает, хотя мы и понимаем всю опасность складывающейся ситуации. Баланс, установленный конвенцией, изменить весьма затруднительно, потому что наши отношения с НАТО не находятся пока в критической точке», — пояснил он.

По словам Мурадова, ни одна из сторон не находится в том состоянии, чтобы поднять вопрос об изменении конвенции. Тем не менее он добавил, что технические средства позволяют России «в рамках конвенции держать ситуацию под контролем» и не позволяет кораблям НАТО «переходить допустимые пределы».

Ранее председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заход в Черное море кораблей НАТО, заявил «РИА Новости» о необходимости пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, «в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море». По его мнению, пребывание военных кораблей альянса создает очаг напряжения в Черноморском регионе.

19 февраля Шестой флот США сообщил о том, что эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения «рутинных операций» в соответствии с к​онвенцией Монтрё, которая позволяет кораблям нечерноморских стран находиться в этом море не более 21 дня. Цель его нахождения в черноморской акватории не уточнили.

