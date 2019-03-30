Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии

Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Росгвардии.

«Это откровенная провокация в адрес Росгвардии. Мы всегда действовали и будем действовать исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Ведомство проводит в республике плановые мероприятия по проверке условий хранения оружия так же, как и в других регионах России», — заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

При этом он отметил, что «в тех ситуациях, когда есть оперативно значимая информация об использовании оружия в криминальных целях, к работе подключаются и другие подразделения Росгвардии».

30 марта председатель совета тейпов ингушского народа Мальсаг Ужахов заявил «Дождю», что в республике правоохранительные органы начали рейды по частным домам, в ходе которых силовики изымают законно зарегистрированное оружие. «У них есть информация, у кого какое оружие есть — травматы, гладкоствольное. И они, насколько я информирован, намерены его изъять», — рассказал Ужахов. К материалу, в котором говорилось о массовом изъятии оружия, «Дождь» прикрепил видео из Twitter адвоката Калоя Ахильгова, на котором были видны силовики в форме и с оружием в частном секторе в Ингушетии.

В конце марта противники изменения границы Ингушетии с Чечней заявили о возобновлении митингов.