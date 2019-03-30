Шнуров оставил бывшей жене более половины совместно нажитого имущества

Лидер группы «Ленинград»​ музыкант Сергей Шнуров оставил экс-супруге Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества. Об этом он рассказал изданию Starhit.

«Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад», — заявил музыкант.

По данным Starhit, Матильде Мозговой после развода достались три квартиры общей площадью более 550 кв. м и общей стоимостью 140 млн руб. Более того, она осталась владелицей балетной школы и ресторана в Санкт-Петербурге.

Музыкант после расторжения брака оставил себе трехэтажные апартаменты и квартиру площадью более 120 кв. м. Общая стоимость недвижимости Шнурова оценивается в 115 млн руб.​