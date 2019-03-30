Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Петербурге

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Петербурге

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 30 марта около 07:00 утра. Водитель Hyundai Genesis врезался в «Газель», выезжавшую с Литейного проспекта. В результате иномарку вынесло на полосу встречного движения, где после лобового столкновения с Volkswagen она вылетела на тротуар, сбив пешехода. Водитель Volkswagen скончался. Водителя Hyundai Genesis, а также двух пассажиров Volkswagen и пешехода госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Проводится проверка.