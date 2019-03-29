Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Минобороны России опубликовало видео тренировок бойцов инженерно-штурмовых подразделений на полигоне Мулино в Нижегородской области, в ходе которых был применен бронещит с ослепляющими фонарями.

В ходе тренировки военнослужащие отработали наступление и освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований. На одном из направлений десантники провели операцию по уничтожению боевиков. «Основные силы десанта на боевых машинах и при поддержке приданных танков блокировали населенный пункт, а штурмовые группы парашютно-десантного батальона атаковали его со всех направлений», — говорится в сообщении Минобороны. Задача по освобождению заложников была выполнена.

Видео: Минобороны России

На кадрах видно, как военнослужающие входят в здание со щитом с яркими мигающими фонарями. Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.

«Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — пояснили военнослужащие.