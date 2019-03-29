СК начал проверку после возгорания на борту самолета Red Wings

Уральское следственное управление на транспорте СКР организовало проверку после возгорания кресла во время полета самолета, следовавшего из Екатеринбурга в турецкую Анталью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщило ведомство.

Ранее представитель авиакомпании Red Wings рассказал, что в самолете, совершавшим перелет по маршруту из Екатеринбурга в Анталью 26 марта, произошло возгорание обшивки сиденья пассажирского кресла. Тление удалось ликвидировать ​с помощью огнетушителя.

По словам представителя авиакомпании, причиной тления кресла было «включение зажигалки пассажиром». Никто из пассажиров или членов экипажа в результате инцидента не пострадал, самолет благополучно совершил посадку в Анталье. Однако компания уже сообщила, что намерена добиваться изменения правил безопасности полетов, чтобы запретить пассажирам проносить на борт самолета зажигалки. ​