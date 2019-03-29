Медведев предложил «выжать все возможное» из роста экономики Рунета

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителями российских интернет-компаний заявил, что необходимо «выжать все возможное» из активного роста экономики Рунета, сообщает корреспондент РБК.

«Экономика Рунета, по мнению, во всяком случае, аналитиков, растет до 15% в год, что, как вы все понимаете, существенно выше, чем рост экономики в целом, где мы боремся за каждый процент и считаем что 3% — это уже очень хорошо. В прошлом году было 2,5% — тоже не совсем плохо. А тут 15%!» — сказал Медведев.

Он добавил, что представители интернет-компаний и «государство в конечном счете тоже» должны «выжать из этого все возможное».

В конце 2017 года Медведев утверждал, что информация — это «новая нефть», и сейчас идут соревнования планетарного характера, проигрыш в которых может обойтись очень дорого.