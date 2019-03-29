В Москве задержали избивавшую детей няню

В Москве задержали няню, избивавшую детей, за которыми она присматривала.Об этом сообщается на сайте столичного главка СКР.

По данным следствия, 47-летняя женщина с декабря 2018 года по март 2019 года работала няней-гувернанткой в семье на северо-западе Москвы. В это время она систематически наносила маленьким детям побои. Родители узнали об этом благодаря камере, установленной в детской.

Женщина скрылась, но 28 марта ее задержали. С ней проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних).

В августе 2018 года в Астрахани арестовали владелицу частного детского сада по подозрению в жестоком обращении с детьми. По данным следствия, она вместе с нянями и воспитателями днем связывала детей простынями по рукам и ногам.

По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а, б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних).