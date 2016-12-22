В Астрахани арестовали связывавшую детей владелицу частного детского сада

Суд в Астрахани арестовал владелицу частного детского сада Зульфию Рузанову, которую подозревают в жестоком обращении с детьми, сообщается на канале Следственного комитета России в мессенджере «ТамТам».

По версии следствия, Рузанова и ее супруг открыли частный детский сад в Астрахани, при этом в учреждении не было квалифицированных сотрудников. «В дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения», — говорится на сайте регионального управления СК.

По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а, б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних).

Частный детский сад работал в Астрахани на протяжении шести лет. Следователи выясняют, не допустили ли халатность должностные лица города, которые не пресекли за это время его работу.