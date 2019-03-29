Аэропорт Сиднея приостановил работу из-за дыма на диспетчерской вышке

Международный аэропорт Сиднея возобновил работу после задымления в диспетчерской вышке. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Twitter.

«Мы полностью возобновили работу [диспетчерской] вышки [аэропорта] Сиднея. Вылеты происходят по расписанию. Все ограничения сняты», — говорится в сообщении.

Как отметили сотрудники пожарной службы, задымление произошло из-за перегрева источника бесперебойного питания компьютера, дым распространился через систему вентиляции.

Ранее о приостановке работы аэропорта Сиднея сообщал австралийский телеканал ABC. По данным телеканала, из здания эвакуировали порядка 20 человек.