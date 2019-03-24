На индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4

На территории острова Сулавеси (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, толчки начались на глубине 60 км в ночь на воскресенье, 24 марта, по мск. Эпицентр землетрясения находился в 51 км от города Посо — главного транспортного узла Сулавеси. О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.​

Ранее в марте в Китае произошло землетрясение магнитудой 3, которое было вызвано взрывом на заводе по производству пестицидов. В результате погибли шесть человек, еще тридцать получили тяжелые ранения. Сообщалось, что взрыв выбил стекла в окнах домов на расстоянии до 1,5 км и повредил десятки припаркованных рядом машин.

