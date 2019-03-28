Европарламент выступил за новые санкции против Венесуэлы

Европарламент одобрил резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции в отношении властей Венесуэлы. Текст опубликован на сайте ЕП.

Парламентарии выступили за прекращение нарушения прав человека и репрессий в этой стране. Ответственные за происходящее должны быть лишены их «нелегитимных активов», ограничены в передвижении по ЕС. Конкретные фамилии не указаны. В документе также подтверждается признание спикера нацассамблеи Хуана Гуаидо в качестве «законного временного президента Венесуэлы».

ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Санкции США против официального Каракаса действуют с 2014 года. В январе Вашингтон объявил об их усилении. Под санкции попала государственная нефтяная венесуэльская компания PDVSA. Снять санкции США пообещали только в случае, если контроль над компанией перейдет объявившему себя президентом Венесуэлы Гуаидо.