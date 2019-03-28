Ученые из Сибири обнаружили в янтаре новых насекомых возрастом 50 млн лет

Ученые-палеоэнтомологи из Новосибирска, которые приехали в Калининградскую область для исследования образцов балтийского янтаря, обнаружили в них несколько новых видов вымерших насекомых. Об этом сообщается на сайте музея янтаря Калининграда.

«В результате первых дней исследования ученые обнаружили в янтаре новые для науки виды древних насекомых, в частности жуков», — говорится в публикации.

Доктор биологических наук Андрей Легалов из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Академии наук России, который проводил исследования образцов янтаря, заявил, что такие находки интересны широкому кругу ученых не только в России, но и в других частях планеты.

«Мы до сих пор очень слабо себе представляем, какими были экосистемы прошлого и как они функционировали. Если брать янтарь и янтарные леса, до сих пор непонятно, что за растение продуцировало смолу. Познание жизни «янтарного леса» позволяет понять, как будут изменяться современные экосистемы», — отметил он.