Адвокат назвал подавшего заявление против экс-полпреда Ишаева

Защита бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева сообщила сумму, которая, по версии следствия, была им похищена, а также назвала подавшего на экс-чиновника заявление в правоохранительные органы. Об этом заявил его адвокат Павел Зайцев, передает корреспондент РБК.

По его словам, Ишаеву вменяется мошенничество против компании «Роснефть» на 5,7 млн руб. «Причем деньги, по версии следствия, были похищены в составе организованной группы. В месяц если посчитать, получается совсем немного», — отметил правозащитник.

Также он рассказал, что заявление об этом преступлении написал «какой-то человек по доверенности», а не руководство «Роснефти».

О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта. Источник РБК сообщил, что помимо Ишаева были задержаны его сын Дмитрий, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, а также доверенное лицо Ишаева, заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.