«Газпром» примет участие в покупке активов «Кыргызнефтегаза»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с первым вице-премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым в Бишкеке подписал дорожную карту по участию российской компании в приобретении имущества и активов «Кыргызнефтегаза». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Подписание документа состоялось в присутствии президентов России и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.

«В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки», — говорится в сообщении.

Ранее Миллер заявил, что «Газпром» в ближайшее время возобновит закупки газа в Туркменистане. «Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное — это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», — сказал он.